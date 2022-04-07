Son Dakika: Galatasaray'da Begüm Özkan başkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor! Begüm Özkan kimdir?

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Galatasaray'da heyecanla beklenen seçim öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fanatik'te yer alan habere göre; sarı kırmızılı kulüpte Begüm Özkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Adnan Polat ve camianin önemli isimlerinin kendisine destek vereceği öğrenildi.

Erdem Timur’un da listede olması bekleniyor. Dernekler yasasının kararına göre adaylığını açıklayacak…

Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığı sarı kırmızılı kulüpte daha önce Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıklamıştı.

SON GÜN 8 NİSAN

Galatasaray Kulübü'nde 30 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul için adayların, 8 Nisan Cuma gününe kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

IŞITAN GÜN'Ü TOPA TUTMUŞTU

Galatasaray Kulübü üyesi Begüm Özkan, Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmediği genel kuruldaki konuşmasında Işıtan Gün'ü adeta topa tutmuştu.

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"Kadını bir meta olarak gören, cinsiyetçi tavırla iş hayatındaki hemcinslerime saygısız ve seviyesizce yaklaşan, düşünen, yazan ve hatta bunu sosyal medyada paylaşan kişiyle sizler arkadaş olabilirsiniz. Özel hayatınızda aynı masada oturarak sohbet ederek, paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Bilmem kaç sene yapıldı diyerek o sırada 35 yaşında olan birinin bu sapkın zihniyetini görmezden gelebilirsiniz. Bu ve benzeri zihniyetlerin toplumumuzda yarattığı erozyonu da yok sayabilirsiniz. İstediğiniz gibi görmezden gelebilirsiniz. İş hayatına girmesi için okuttuğunuz kızınızın, eşinizin, komşunuzun yüzüne de bakabilirsiniz. Ama benim yolum kesişmez. Kıymetli dostluğunuza, arkadaşlıklarınıza, iş ortaklıklarınıza sahip çıkmanıza bir şey söylemiyorum. Sözüm şu: Burası Galatasaray Spor Kulübü! Az önce söylediğim hiçbir şeyi Galatasaray Spor Kulübü çatısı altında yapamazsınız. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi sıfatını bu arkadaşın isminin önüne koyamazsınız. O sıfatın arkasına saklanan bu zihniyeti, böyle bir zamanda sıradan bir özür ile aklayamazsınız. Beni ve benim gibi düşünen Galatasaraylıları utandırdınız. Galatasaray Spor Kulübünü bu şekilde temsil edemezsiniz. Samimiyetsizce, gösterişi yönelik eylem ve söylemleriniz, sessizliğiniz ve tepkisizliğiniz sizi bağlar."

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GALATASARAY BAŞKAN ADAYI BEGÜM ÖZKAN KİMDİR?

Begüm Özkan, 23 Şubat 1953 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesinde dünyaya geldi.

Begüm Özkan, Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Begüm Özkan, 1991 yılında TGRT'de otomobil programı yapımcılığı ve sunuculuğu yaptı. NTV ve CNN Türk’te de çalışan Özkan, otomobil sporları, yarış ve organizasyonlarında yer aldı.

Begüm Özkan'ın 4 yıl art arda Türkiye Bayanlar Ralli Şampiyonu olan ekipte bulunduğu biliniyor.

Begüm Özkan tüm bunlar dışında KADİGER üyesidir. Begüm Özkan, Özhan Canaydın'ın başkanlığı döneminde Galatasaray'da iletişim grubu ve Ali Sami Yen komitesinde gönüllü olarak hizmet vermiştir.

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BEGÜM ÖZKAN NE İŞ YAPIYOR?

Avukat olan Begüm Özkan, Adnan Polat’ın başkanlığı döneminde Pazarlama A.Ş.’de görev almıştı.