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GeriVoleybol Son Dakika: Galatasaray'da ayrılık! Kadın Voleybol Takımı menajeri Nihan Güneyligil...
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Voleybol
AA
Haber Giriş: 31.05.2021 - 14:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da ayrılık! Kadın Voleybol Takımı menajeri Nihan Güneyligil...

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Son Dakika: Galatasaray'da ayrılık! Kadın Voleybol Takımı menajeri Nihan Güneyligil...

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda menajer Nihan Güneyligil'in görevini bıraktığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, voleybol kariyerini sonlandırdıktan sonra 4 sezondur Galatasaray Kadın Takımı'nın menajerliğini üstlenen Güneyligil'in görevinden ayrıldığı belirtilerek, "Kendisine bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." denildi.

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