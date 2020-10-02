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Son Dakika | Galatasaray'da ayrılık! Jimmy Durmaz'ın yeni takımı...
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz’ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
DHA'nın haberine göre Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı 1 yıllığına kiraladı. Jimmy Durmaz, Karagümrük'ün Süper Lig'in 4. haftasın da Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alacak.
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