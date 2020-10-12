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Haber Giriş: 12.10.2020 - 09:36 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da antrenmanlara Scott Piri damgası!

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Son Dakika | Galatasaray'da antrenmanlara Scott Piri damgası!
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Galatasaray’da Kasımpaşa yenilgisi sonrası girilen milli ara, adeta bir kamp havasında geçiyor...

Son maçtaki görüntüden dolayı takımına sinirlenen teknik direktör fatih terim, ipleri sıkı tutuyor; istediklerini yapamayan oyuncularının gözünün yaşına bakmıyor. lige verilen arada özellikle Piri rüzgarı esiyor. Florya’daki çalışmalarda oyuncuların pestilini çıkartan ABD’li performans antrenörü, dün de fiziksel ve kondisyon ağırlıklı bir idman yaptırdı. kuvvet çalışmalarının ardından Sarı-kırmızılı oyuncuların adeta yürüyecek halleri kalmadı! fatih hoca, yaş ortalaması yüksek olan takımın fiziksel olarak daha üst düzeye çıkması için milli arada bu tip antrenmanlara önem vermiş durumda. (Fanatik)

Son Dakika | Galatasarayda antrenmanlara Scott Piri damgası

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