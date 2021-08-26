Son Dakika: Galatasaray'da Alpaslan Öztürk ve Van Aanholt'tan Randers maçı yorumu! "Savaş izleri gururla taşınır"

Galatasaray'ın Randers karşısında geri dönüşünü başlatan golü kaydeden Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Özeleştiri yapan tecrübeli futbolcu, "Kendi öz eleştirimi yapmalıyım, ilk yarı Premier Lig'de alıştığımız Patrick yoktu. İkinci yarı Premier Lig'deki Patrick geldi. Bindirmeleri yaptım, golü attım. İkinci golü de atabilirdim. Önemli olan gruplara kalmaktık, bunu da başardık" dedi.

ALPASLAN ÖZTÜRk: SAVAŞ İZLERİ GURURLA TAŞINIR

Sarı-kırmızılıların bir diğer yeni transferi Alpaslan Öztürk de takımın oyununa ve taraftarın desteğine vurgu yaptı.

Öztürk açıklamasında, "Büyük Galatasaray'ın yeri her zaman Avrupa'dır. Asla pes etmeyen Galatasaray gördüm, takım arkadaşlarımı tek tek tebrik ettim. Taraftar büyük etken. Dünyanın sayılı taraftarlarından. Her zaman bekleriz, bize büyük destek oluyorlar. Mutluyuz, huzurluyuz" ifadelerini kullandı.

Maçta oluşan yara izini kameralara gösteren Alpaslan Öztürk, "Savaş izleri, gururla taşınır. Ben de savaş izimi, gururla taşıyacağım. Her şey Galatasaray için" diye konuştu.

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...