Son Dakika: Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç ceza

Haberin Devamı

PFDK, Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçtan men edildiğini duyurdu.



Abdülkerim, böylece Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Alanyaspor maçı sonrası açıklamaları nedeniyle Erden Timur 21 gün hak mahrumiyeti cezası alırken Okan Buruk'a 52 bin TL ceza geldi.

Galatasaray'a ayrıca saha olayları ve resmi siteden sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle toplam 256 bin lira para cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 20 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle;

1- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 23.10.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI KAPALI TRİBÜN E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Haberin Devamı

2- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 23.10.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN G BLOK bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 22.10.2022 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Haberin Devamı

4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 22.10.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST TRİBÜN F, G, H, SPOR TOTO TRİBÜNÜ E, C, D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 24.10.2022 tarihinde oynanan BİTEXEN GİRESUNSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Haberin Devamı

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu EMRE KILINÇ'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddesi ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 24.10.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 24.10.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 701, 702 ve 703 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Haberin Devamı

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübünün, 23.10.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- GALATASARAY A.Ş.'nin, 23.10.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN 110, 111, 113, 115, 414, 415, 416, 417, BATI TRİBÜN 101, 102, 124, 203, 223, 401, 402, 427, GÜNEY TRİBÜN 121, 217, 422, 425, KUZEY TRİBÜN 106, 107, 209, 404, 407, 410, 411 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Haberin Devamı

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu ABDÜLKERİM BARDAKCI'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu OKAN BURUK'un kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. idarecisi ERDEN TİMUR'un, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b ve 35/4. maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş.'nin, kulüp idarecileri ve teknik sorumluları tarafından kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-d maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- CORENDON ALANYASPOR Kulübü malzemecisi ALİ TAŞPINAR'ın, 23.10.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR Kulübünün, 23.10.2022 tarihinde oynanan BODRUMSPOR A.Ş.-BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- EYÜPSPOR Kulübünün, 21.10.2022 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-SAKARYASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜNÜ B ve C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

13- SAKARYASPOR A.Ş. sporcusu HURŞİT TAŞÇI'nın, 21.10.2022 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-SAKARYASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- MANİSA FK görevlisi BARIŞ DOĞAN'ın, 22.10.2022 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. sporcusu MİTHAT PALA'nın, 22.10.2022 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 23.10.2022 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT TRİBÜN B ve C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

17- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 23.10.2022 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-DYOREX BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR Kulübünün, 23.10.2022 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928-BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR Kulübü sporcusu İBRAHİM HALİL ÇOLAK'ın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.'nin, 23.10.2022 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- KOCAELİSPOR Kulübünün, 23.10.2022 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 23.10.2022 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- SARIYER Kulübü sporcusu ÖMER ALICI'nın, 23.10.2022 tarihinde oynanan SARIYER-PAZARSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- BURSASPOR Kulübünün, 23.10.2022 tarihinde oynanan BURSASPOR-İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- İNEGÖLSPOR Kulübünün, 23.10.2022 tarihinde oynanan BURSASPOR-İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İNEGÖLSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- ÇORUM FK'nın, 23.10.2022 tarihinde oynanan ÇORUM FK-ANKARASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR Kulübünün, 23.10.2022 tarihinde oynanan KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR-ISPARTA 32 SPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 23.10.2022 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 23.10.2022 tarihinde oynanan 1954 KELKİT BELEDİYESPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- AMASYASPOR FK'nın, 23.10.2022 tarihinde oynanan AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ-HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMASYASPOR FK'nın, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- HACETTEPE 1945 SPOR Kulübü sporcusu YAKUP RAMAZAN ZORLU'nun, 23.10.2022 tarihinde oynanan AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ-HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım tribününe yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübünün, 23.10.2022 tarihinde oynanan BELEDİYE KÜTAHYASPOR-ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- ÇATALCASPOR Kulübü sporcusu SELAHATTİN SEYHUN'un, 23.10.2022 tarihinde Çatalca İzzettin Stadyumunda oynanan ÇATALCASPOR-1922 KONYASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK sporcusu HAKAN DEMİR'in, 23.10.2022 tarihinde oynanan BULVARSPOR-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Kulübünün, 23.10.2022 tarihinde oynanan KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR-GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Kulübü görevlisi TOLGA ÖZKAN'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübünün, 23.10.2022 tarihinde oynanan BERGAMA BLD. SPOR-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.'nin, 23.10.2022 tarihinde oynanan BERGAMA BLD. SPOR-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. sporcusu OĞUZHAN PALAZ'ın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası rakip takım sporcularına yönelik şiddetli hareketleri nedeniyle 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- MUŞ 1984 MUŞSPOR Kulübü sporcusu ABDULKADİR KUZEY'in, 23.10.2022 tarihinde Adnan Menderes Stadında oynanan EFELER 09 SPOR FK-MUŞ 1984 MUŞSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

Av. Mehmet SAĞLAM

PFDK Başkanı

Detaylar geliyor..