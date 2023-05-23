Son Dakika: Galatasaray'a transferde Angel Di Maria müjdesi!

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Süper Lig'de 23. şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da kritik bir toplantı gerçekleşti. Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'la bir araya gelerek, gelecek sezonun transferdeki yol haritasını yeniden çizdi.

Galatasaray'da hedef, Şampiyonlar Ligi'nde özlenen başarıları geri getirecek ekibi oluşturmak. Bunun için de "İstikrar" sloganı üzerinde duruldu ve takım iskeletinin en iyi çalışan parçalarının korunmasına karar verildi. Takımda aksayan kısımlar için de yeni transferler yapılacak. Hedeflenen seviyenin altında kalan oyuncularla da tıpkı sezon başında olduğu gibi yollar ayrılacak.

TRANSFERİN GÖZDESİ 3 YILDIZ

Galatasaray Yönetimi'nde ilk hedef, Sacha Boey, Lucas Torreira ve Victor Nelsson gibi harika bir sezon geçiren ve Avrupa devlerini peşinden koşturan oyuncuların durumu. Menajerleri vasıtasıyla sürekli yeni teklifler alan bu oyuncuları 1 yıl daha kadroda tutmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, yeni bir görüşme süreci başlatacak. Transferin gözdesi bu 3 yıldıza, "Bizimle 1 yıl daha kalın, Şampiyonlar Ligi'nde oynayın, hem başarılı olalım hem de siz daha da parlayın. Ondan sonra transferi tekrar değerlendirelim" mesajı verilecek.

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SOMUT ADIMLAR ATILACAK

Cim Bom'da uzun süredir gündemin ilk sırasında yer alan Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın bonservisleriyle ilgili de bu hafta somut adımlar atılacak. Galatasaray Yönetimi, ne pahasına olursa olsun iki yıldızı da kadroda tutmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar hem PSG hem de Norwich'le yapılacak görüşmeler neticesinde Icardi ve Rashica'nın bonservislerini kulübe kazandırmayı planlıyor. Bu iki yıldız da Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlanması halinde Galatasaray'da ilk 11'in değişmez parçaları arasında yer alacak.

MERTENS'İN YERİNE 10 NUMARA TAKVİYESİ

Yönetimi en fazla terletecek konuların başında ise elbette yeni transferler geliyor. Yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ihtimali üzerinde duran Sarı-Kırmızılılar, formdan düşen 35 yaşındaki Mertens'in yerine 10 numaraya takviye yapacak. Bir diğer formsuz isim Oliveira'nın yerine de iyi bir 8 numara transferi düşünülüyor. Olmazsa olmaz hedeflerden biri de üst düzey bir sol bek transferi.

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GOMIS'İN YERİNE SANTRFOR TAKVİYESİ

Ayrıca 38 yaşına gelen Gomis'in yerine 2. hatta 3. santrfor takviyesi olacak. İtalyan devlerinin takibinde olan, ancak şu ana kadar beklentilerin altında kalan Zaniolo'nun satılması durumunda ise bir de çok iyi bir sağ açık transferi gerçekleşecek.

3 YERLİ KURALI ZORLUYOR

Avrupa Arenası, Süper Lig ve Türkiye Kupası düşünüldüğünde 3 ayrı kulvarda mücadele verecek olan Galatasaray, kadro derinliğini de artırmanın hesapları içinde. Özellikle de Türkiye'de 3 yerli oynatma mecburiyetinin devam etmesi, Türk statüsünde oyuncuların transferini zorunlu kılıyor.

SCOUT EKİBİNDEN ÖZEL ÇALIŞMA

Bu sezon yaşanan yerli sıkıntısının devam etmesini istemeyen Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'nın farklı ülkelerinde oynayan, Türk statüsüne uygun gençleri takip ederek, onları kulübe kazandırmaya çalışacak. Scout ekibi bu konuyla ilgili özel bir çalışma içerisinde.

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MUSLERA'NIN ARKASINA BATUHAN ŞEN

Galatasaray'da gelecek sezon Muslera'nın arkasında kimin olacağı şimdiden netleşti. Karagümrük formasıyla harika bir sezon geçiren ve takımın 1. kalecisi olmayı başaran 24 yaşındaki eldiven, lig bitiminde Florya'ya geri dönecek. Teknik direktör Okan Buruk, Batuhan Şen'i bu kez başka bir takıma vermeyi düşünmüyor. Genç file bekçisinin, Okan Kocuk yerine kulübeye geçeceği, Galatasaray'da son dönemlerini yaşayan Muslera'nın yerine hazırlanacağı öğrenildi.

DI MARIA'DA FLAŞ GELİŞME

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın gündemini en çok meşgul eden isimlerin başında gelen Angel Di Maria'nın, kulübü Juventus'la yaptığı yeni sözleşme görüşmeleri yarıda kaldı. Tarafların bir türlü pürüzleri gideremediği ve 35 yaşındaki yıldızın sezon sonunda Juve'ye veda etmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

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EN CİDDİ ADAY GALATASARAY

Fanatik'in İtalyan medyasına dayandırdığı habere göre; Di Maria'nın en ciddi taliplerinden biri hâlâ Galatasaray. Sarı-Kırmızılılar'ın süreci yakından takip ettiği belirtiliyor.