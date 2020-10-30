Son Dakika | Galatasaray'a Ozan Kabak piyangosu! Alex Telles gibi...

Alex Telles'in Manchester United'a satışından 1 milyon Euro'ya yakın pay alan Galatasaray, ocak ayında da Ozan Kabak'tan gelir bekliyor.

Liverpool başta olmak üzere İngiliz kulüplerinin transfer listesinde bulunan genç oyuncuyu Schalke, 20 milyon Euro'ya satarsa, sarı-kırmızılı kulüp yüzde 5 yetiştirme bedeli olarak 1 milyon Euro'yu kasasına koyacak.

Galatasaray altyapısından yetişen Ozan, iki sezon önce 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a satılmıştı.

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