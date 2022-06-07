Son Dakika: Galatasaray'a Nemanja Matic'ten kötü haber! Yeni durağı...

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Transfer dönemi henüz resmi olarak açılmadı fakat kulüpler çalışmalara çoktan başladı.

Süper Lig takımları özellikle bonservisi elinde olan isimler için araştırmalar yaparken, İngiliz devi Manchester United'la sözleşmesi sona eren Nemanja Matic için de özellikle Galatasaray'ın ilgisi vardı.

33 yaşındaki oyuncudan, Sarı-Kırmızılı ekibe kötü haber geldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sırp oyuncu, eski hocası Jose Mourinho'nun takımı olan Roma ile her konuda anlaşmaya vardı.

1+1 yıllık imzaların en kısa sürede atılması ve tecrübeli ön liberonun, Çizme ekibinin formasını giymesi bekleniyor.

OĞUZHAN ÖZYAKUP, GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

Beşiktaş 'ta Oğuzhan Özyakup defteri kapandı. 2012 yazında Arsenal alt yapısından Beşiktaş'a transfer olan ve Siyah Beyazlıların 'Feda' döneminde Olcay Şahan ile performansıyla dikkat çeken tecrübeli yıldızın 10 yıllık Beşiktaş defteri kapanıyor.

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Beşiktaş formasıyla 310 resmi karşılaşmada görev yapan Oğuzhan Özyakup 35 gol atarken 73 asist yaptı. Beşiktaş formasıyla 3 lig şampiyonluğu yaşayan Oğuzhan Özyakup, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi kazanılmasında da pay sahibi oldu.

TRABZONSPOR İDDİASI

Sezon bitmeden menajerler aracılığıyla Trabzonspor ’a önerilen Oğuzhan Özyakup, kulüp arayışında... Kasımpaşa ve Başakşehir’le adı geçen tecrübeli oyuncunun diğer alternatifi Hollanda. Bordo-Mavililer ise Oğuzhan konusunda henüz bir girişimde bulunmadı.

Beşiktaş macerası noktalanan ve bonservisi elinde olan Oğuzhan’ın, Dorukhan gibi Trabzonspor’a transfer olacağı öne sürülse de teknik direktör Abdullah Avcı’nın bu ismi şimdilik beklemede tuttuğu öğrenildi.

GALATASARAY'A ÖNERİLDİ

Oğuzhan Özyakup son olarak ise Galatasaray 'a yazıldı. 29 yaşındaki futbolcunun menajerler aracılığıyla Sarı-Kırmızılılara önerildiği iddia edildi. Galatasaray'ın futbolcusu Ömer Bayram, Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup'un paylaşıma attığı yorumla transfer iddialarını ateşledi.

bGeçen sezon sıkıntı yaşadığı orta saha mevkisi için birçok ismi gündemine alan Galatasaray, bu sezon sıkıntılar yaşadığı bölge olan orta saha için takviye yapmak isteyen kulüp için son iddia Nadiem Amiri oldu.

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Alman basının iddiasına göre sarı-kırmızılı kurmaylar, yıldız isim için Almanya'ya giderek görüşmeler yapması bekleniyor. Oyuncu için Alman kulübün Leverkusen'in kapıyı 10 milyon euro'dan açtığı öğrenildi. Geçen sezon İtalya ekibi Genoa'da kiralık olarak forma giyen Amiri, 13 maça çıkarken 1 asist yaptı.

FRANSIZLAR MARCAO'NUN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Özellikle bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Brezilyalı stoper Marcao'nun talipleri günden güne artıyor. Fransız kulübü Nice'in Marcao'yu ciddi bir şekilde istediği iddia edildi. Önümüzdeki sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Nice kulübün, Marcao için başkan Burak Elmas ile iletişim geçti. Fakat Elmas, Haziran ayında seçim olacağını ifade ederek yeni yönetimin bu transfer için karar vereceğini iletti. Nice'ten gelen teklifler bu sebepten dolayı şu an için reddedildi.

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G.SARAY AXEL WİTSEL İÇİN ISRARINI SÜRDÜRÜYOR

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Belçikalı yıldız Axel Witsel için ısrarını devam ettiriyor. L'Equipe'in haberine göre Galatasaray, 33 yaşındaki Witsel için senelik 2 milyon Euro garanti ücret artı 1.5 milyon Euro imza parası teklif etti. Oyuncunun kısa süre içerisinde kararını vereceği ifade ediliyor.

HENRY ONYEKURU İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Yunanistan'da istediğini bulamayan Henry Onyekuru, eski takımı Galatasaray'a geri dönmek istiyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 11 Haziran'da yapılacak seçim sonrası kararını vermeye hazırlanıyor.

OLYMPIAKOS KİRALIK FORMÜLÜNE DE SICAK BAKIYOR

Onyekuru, seçim sonrası G.Saray'dan bir teklif gelmezse diğer seçenekleri masaya yatıracak. Genç oyuncuyu kadroda düşünmeyen Olympiakos, kiralık formülüne sıcak bakıyor.

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ONYEKURU'NUN SÖZLEŞMESİ 2025 YILINDA BİTİYOR

Bu sezon 27 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu takımına sadece 1 gol, 1 asistlik skor katkısında bulundu. 1.75 boyundaki ismin güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro. Nijeryalı'nın Olympiakos ile sözleşmesi 2025'te bitiyor.