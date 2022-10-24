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Son Dakika: Galatasaray'a Kazımcan Karataş’tan kötü haber

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#Galatasaray#Kazımcan Karataş#Sakatlık
Son Dakika: Galatasaraya Kazımcan Karataş’tan kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 15:01

Corendon Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kazımcan Karataş’ın çekilen MR sonucunda sol üst ön adele grubunda yüklenmeye bağlı zorlanma tespit edildi ve oyuncunun tedavisine başlandı.

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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda pas ve koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

KAZIMCAN KARATAŞ'TA ZORLANMA TESPİT EDİLDİ

Dün oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan KAZIMCAN KARATAŞ’ın çekilen MR sonucunda sol üst ön adele grubunda yüklenmeye bağlı zorlanma tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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#Galatasaray#Kazımcan Karataş#Sakatlık

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