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Futbol
Haber Giriş: 22.09.2020 - 09:19 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'a Alex Telles piyangosu!

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles, yüksek bir bedelle Manchester United'a transfer olmak üzere... Galatasaray, Telles'in Porto'dan başka bir takıma transfer olması halinde kardan yüzde 10 pay alacak.

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  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Manchester United ve Porto, Alex Telles'in transferi için görüşme halinde.

Telles, Porto'dan ayrılmak istiyor ve Manchester United temsilcileriyle sözleşme şartlarını görüştü. Brezilyalı sol bek için PSG'nin de ilgisi olduğu iddia edildi.

Galatasaray, Telles'in Porto'dan başka bir takıma transfer olması halinde kardan yüzde 10 pay alacak.(Fanatik)

 

Son Dakika | Galatasaraya Alex Telles piyangosu

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