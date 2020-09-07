Son Dakika | Galatasaray, yeni orta sahasını açıkladı! Oghenekaro Etebo İstanbul'a geldi!

Galatasaray, aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu! Sarı kırmızılı ekip Stoke City'nin orta sahası Oghenekaro Etebo ile anlaştı. 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu ile satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzalanacak.Sarı kırmızılı ekip, bu transfer için Stoke City'e kiralama ücreti ödemeyecek.

Nijeryalı orta saha İstanbul'a geldi.

GALATASARAY UYGULAMASINDAN PAYLAŞILMIŞTI

Galatasaray'ın resmi uygulaması da yeni transferin yolda olduğuna dair bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda Galatasaray 'Uçak biletini aldın mı?' diye sorarken uçak biletinin fotoğrafının paylaşılması dikkat çekmişti. Bu paylaşımdan 2-3 saat sonra ETebo İstanbul'a geldi.

PAYLAŞIMI BEĞENDİ

Nijeryalı gazeteci Kelechi Nkoro, 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha Oghenekaro Etebo'nun Galatasaray'a transfer olacağını yazmıştı. Etebo ise sosyal medya hesabından bu paylaşımı beğenmişti.

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