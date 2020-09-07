Son Dakika | Galatasaray, yeni orta sahasını açıkladı! Oghenekaro Etebo İstanbul'a geldi!
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Stoke City forması giyen Oghenekaro Etebo ile anlaştı. Galatasaray ise resmi uygulamasında transfer ateşini yaktı... Etebo da Sarı-kırmızılı kulüp için İstanbul'a geldi.
Galatasaray, aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu! Sarı kırmızılı ekip Stoke City'nin orta sahası Oghenekaro Etebo ile anlaştı. 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu ile satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzalanacak.Sarı kırmızılı ekip, bu transfer için Stoke City'e kiralama ücreti ödemeyecek.
Nijeryalı orta saha İstanbul'a geldi.
GALATASARAY UYGULAMASINDAN PAYLAŞILMIŞTI
Galatasaray'ın resmi uygulaması da yeni transferin yolda olduğuna dair bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımda Galatasaray 'Uçak biletini aldın mı?' diye sorarken uçak biletinin fotoğrafının paylaşılması dikkat çekmişti. Bu paylaşımdan 2-3 saat sonra ETebo İstanbul'a geldi.
PAYLAŞIMI BEĞENDİ
Nijeryalı gazeteci Kelechi Nkoro, 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha Oghenekaro Etebo'nun Galatasaray'a transfer olacağını yazmıştı. Etebo ise sosyal medya hesabından bu paylaşımı beğenmişti.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle