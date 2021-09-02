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Futbol
Haber Giriş: 02.09.2021 - 09:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray ve Elneny iddiası! Transfer için sıcak saatler...

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Galatasaray'ın Arsenal'de forma giyen Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny'yi gündemine aldığı iddia edildi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları milli arada hız kazandı. Sarı kırmızılılar Fatih Terim'in raporu doğrultusunda son hamlelerini gerçekleştiriyor.

Ön libero transferi için harekete geçen sarı-Kırmızılıların Arsenal formasını giyen Mohamed Elneny'yi gündemine aldığı iddia edildi.

Türkiye'de iki sezon önce Beşiktaş forması giyen MIsırlı yıldız için transfer girişimleri başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in transferine onay verdiği 29 yaşındaki futbolcunun bu sezon yedek kaldığı için Arsenal'den ayrılmak istediği konuşuluyor.

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Son Dakika: Galatasaray ve Elneny iddiası Transfer için sıcak saatler...

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