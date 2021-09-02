Son Dakika: Galatasaray ve Elneny iddiası! Transfer için sıcak saatler...

Galatasaray'da transfer çalışmaları milli arada hız kazandı. Sarı kırmızılılar Fatih Terim'in raporu doğrultusunda son hamlelerini gerçekleştiriyor.



Ön libero transferi için harekete geçen sarı-Kırmızılıların Arsenal formasını giyen Mohamed Elneny'yi gündemine aldığı iddia edildi.

Türkiye'de iki sezon önce Beşiktaş forması giyen MIsırlı yıldız için transfer girişimleri başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in transferine onay verdiği 29 yaşındaki futbolcunun bu sezon yedek kaldığı için Arsenal'den ayrılmak istediği konuşuluyor.

FUAT ÇAPA TANDEM'DE - "Fatih Terim Bu Politikayı Bana Söylemişti"





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