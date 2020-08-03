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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği Mensah için Kasımpaşa devreye girdi!
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Futbol
Haber Giriş: 03.08.2020 - 23:12,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği Mensah için Kasımpaşa devreye girdi!

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Son Dakika | Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği Mensah için Kasımpaşa devreye girdi!
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Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Kayserisporlu Bernard Mensah için Kasımpaşa'nın devreye girdiği ve büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa'dan ses getirecek bir hamle geldi. A Spor'un haberine göre, Lacivert-beyazlılar uzun süredir Süper Lig'in dev takımları Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Bernard Mensah için devreye girdi.

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BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Buna göre, Kasımpaşa yönetimi yapılan görüşmelerde ilerleme kat etti ve Ganalı yıldızla büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Bernard Mensah geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla başarılı bir grafik çizdi ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 25 yaşındaki orta saha, Süper Lig'de 25 maçta forma giyerken 5 gol ve 8 asistlik bir katkı verdi.

Son Dakika | Galatasaray ve Beşiktaşın istediği Mensah için Kasımpaşa devreye girdi

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