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Son Dakika... Galatasaray, Valentine Ozornwafor'un ayrılığını açıkladı - Transfer Haberleri
Galatasaray, Valentine James Ozornwafor’un sezon sonuna kadar Charleroi'ye kiralandığını açıkladı.
Galatasaray, Valentine Ozornwafor'un Belçika ekiplerinden Charleroi'ya kiralandığını duyurdu.
İşte Galatasaray'ın açıklaması;
Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor’un bir senelik geçici transferi için Charleroi ile anlaşmaya varılmıştır.
Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz.