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GeriFutbol Son Dakika... Galatasaray, Valentine Ozornwafor'un ayrılığını açıkladı - Transfer Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 21.08.2021 - 16:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika... Galatasaray, Valentine Ozornwafor'un ayrılığını açıkladı - Transfer Haberleri

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Son Dakika... Galatasaray, Valentine Ozornwafor'un ayrılığını açıkladı - Transfer Haberleri

Galatasaray, Valentine James Ozornwafor’un sezon sonuna kadar Charleroi'ye kiralandığını açıkladı.

Galatasaray, Valentine Ozornwafor'un Belçika ekiplerinden Charleroi'ya kiralandığını duyurdu.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor’un bir senelik geçici transferi için Charleroi ile anlaşmaya varılmıştır.

Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz.

 

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