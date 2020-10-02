Son Dakika | Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti! Rangers 2 golle kazandı (Maçın özeti ve golleri)
Galatasaray, Rangers'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda etti. İskoç ekibinin golleri Arfield ve Tavernier'dan geldi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Temsilcimiz, playoff turunda Glasgow Rangers ile kozlarını paylaştı.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Rangers, 52. dakikada Arfield ile öne geçerken 59. dakikada Tavernier ile farkı 2'ye çıkardı.
Son sözü 87. dakikada Marcao söyledi ve Galatasaray, Rangers'a 2-1 mağlup olarak Avrupa Ligi'nden elendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
5' Hızlı gelişen Rangers atağında sağ kanattan Tavernier'in ortasında Morelos topa kayarak dokunmak istedi. Ama yetişemedi. Seken topla buluşan Hagi'nin penaltı noktasına doğru çıkarttığı topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
10' Sol kanattan Barisic'in kullandığı köşe vuruşunda Goldson arka direkte kafayı vurdu. Kaleye yönelen topu Luyindama kesti.
14' Belhanda'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Rangers savunması topu uzaklaştırdı. Seken topa Taylan gelişine vurdu. Top çerçeveyi bulmadı.
18' Sol kanattan Babel'in arka direğe yaptığı etkili ortada gerilerden gelen Feghouli topa dokundu. Top yan ağlarda kaldı
26' Luyindama'nın hatalı pasında araya giren Morelos ceza sahasına doğru hareketlendi. Hagi ile verkaç yapmak istedi. Taylan araya girip tehlikeyi önledi.
33' Omar derin bir topla sağ kanatta hareketlenen Belhanda'yı kaçırmak istedi. Ofsayt bayrağı havada.
44' Luyindama'nın sol kanada doğru havalandırdığı topu Linnes bekletmeden ceza sahasına doğru ortalamak istedi. Ama top direkt olarak auta gitti.
45' Kent'in sol kanattan ortasında Morelos kafayı vurdu. Fatih soluna iyi uzandı ve topu kontrol etti.
49' Belhanda'nın pasıyla Feghouli savunmanın arkasına sarkmak istedi. Helander araya girip tehlikeyi önledi.
52' Morelos'un pasıyla topla buluşan Hagi, tek pasla Arfield'ı gördü. Sağ çaprazdan czea sahasına sokulan Arfield, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderdi.
55' Hızlı gelişen Galatasaray atağında Falcao'nun sağ kanattan ortasında savunma topu uzaklaştırdı.
59' Sol kanattan Barisic'in ortasında Omar'dan seken topa arka direkte Tavernier kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi
64' Emre'nin pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Belhanda ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ama hakem oyunu devam ettirdi.
74' Hızlı gelişen Rangers atağında Morelos sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.
76' Sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Linnes uzaklardan şansını denedi. Top üstten auta gitti.
İLK 11'LER
Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Feghouli, Falcao
Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, Kamara, Davis, Arfield, Hagi, Kent, Morelos
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