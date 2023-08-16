Son Dakika: Galatasaray tur atladı, UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Yerimiz sağlamlaşıyor...

Haberin Devamı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yenerek tur atladı.

RAMS Park'ta oynanan maçta sarı kırmızılı ekibe galibiyeti ve turu getiren golü 24. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Ev sahibi takımda ayrıca Lucas Torreira, 63. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

PLAY-OFF TURUNDA RAKİP MOLDE OLDU

Aker Stadion'da oynanan maçı Molde 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 18. dakikada Kristian Eriksen ve 113. dakikada Martin Linnes attı. Klaksvik ilk maçı 2-1 kazanmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Molde bu sonuçla Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi oldu.

Haberin Devamı

MAURO ICARDI SİFTAH YAPTI

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Olimpija Ljubljana maçıyla birlikte bu sezonki ilk golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Rams Park’ta Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi bu sezon ilk kez 11’de görev aldı. Icardi, mücadelenin 24. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk gol sevincini yaşamış oldu. Mücadeleye 11’de başlayan Mauro Icardi, 71. dakikada yerini Abdülkerim Bardakcı’ya bıraktı.

TORREIRA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sarı-kırmızılı ekipte Lucas Torreira, kırmızı kart görerek oyundan atıldı. İtalyan hakem Marco Guida, 64. dakikada Rui Pedro ile girdiği ikili mücadelede sert faul yaptığı gerekçesiyle Torreira'ya doğrudan kırmızı kart çıkardı. Galatasaray, maçın yaklaşık yarım saatlik bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Uruguaylı futbolcu, ekstra ceza verilmemesi durumunda play-off turunda Molde ile yapılacak ilk maçta forma giyemeyecek.

Haberin Devamı

ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

YERİMİZİ SAĞLAMLAŞTIRIYORUZ

Galatasaray, İstanbul’da galip gelerek 1 puan aldı ve UEFA kulüp müsabakaları ülkeler sıralamasında 10’uncu basamakta bulunan Türkiye’nin puanına 0.25 puan daha ekleyerek 29.600 puana çıkmasını sağladı. Bu sonuçla birlikte Türkiye'nin yükselişi sürerken Perşembe günü üç takımımızın alacağı iyi sonuçlar 10'uncu basamaktaki yerimizi daha da sağlamlaştırabilir.

AVUSTURYA TEMSİLCİSİNDEN GÜZEL HABER

Türkiye’nin hemen bir sıra arkasında yer alan Avusturya’nın Strum Graz takımı Hollanda ekibi PSV’ye sahasında 3-1 mağlup oldu ve Avusturya sıralamadaki yerinde kaldı. 9’uncu sıradaki İskoçya’nın ekibi Rangers ise 12’nci basamaktaki İsviçre’nin temsilcisi Servette ile 1-1 berabere kaldı. İskoçya 31.150 puana yükseldi. İsviçre’nin puanı ise 28.575 oldu.

Haberin Devamı

ÜLKE PUANI sıralaması

1- İngiltere: 86.928

2- İspanya: 73.429

3- İtalya: 69.286

4- Almanya: 67.267

5- Hollanda: 52.400

6- Fransa: 50.751

7- Portekiz: 45.984

8- Belçika: 35.600

9- İskoçya: 30.350

10- Türkiye: 29.600

11- İsviçre: 28.575

12- Avusturya: 28.500

13- Sırbistan: 26.375

14- İzlanda: 25.500

15- İsrail: 25.875

16- Danimarka: 24.325

17- Ukrayna: 24.200

18- Çekya: 23.675

19- Rusya: 22.966

20- Yunanistan: 21.925