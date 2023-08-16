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Son Dakika: Galatasaray tur atladı, UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Yerimiz sağlamlaşıyor...

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#Galatasaray#Ülke Puanı#Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 08:20

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup etti ve Play-Off turunda Molde’nin rakibi oldu. Sarı kırmızılı ekibin aldığı bu sonucun ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında yerini sağlamlaştırdı.

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yenerek tur atladı.

RAMS Park'ta oynanan maçta sarı kırmızılı ekibe galibiyeti ve turu getiren golü 24. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Ev sahibi takımda ayrıca Lucas Torreira, 63. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

PLAY-OFF TURUNDA RAKİP MOLDE OLDU

Aker Stadion'da oynanan maçı Molde 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 18. dakikada Kristian Eriksen ve 113. dakikada Martin Linnes attı. Klaksvik ilk maçı 2-1 kazanmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Molde bu sonuçla Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi oldu.

Son Dakika: Galatasaray tur atladı, UEFA ülke puanı sıralaması değişti Yerimiz sağlamlaşıyor...

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MAURO ICARDI SİFTAH YAPTI

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Olimpija Ljubljana maçıyla birlikte bu sezonki ilk golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Rams Park’ta Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi bu sezon ilk kez 11’de görev aldı. Icardi, mücadelenin 24. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk gol sevincini yaşamış oldu. Mücadeleye 11’de başlayan Mauro Icardi, 71. dakikada yerini Abdülkerim Bardakcı’ya bıraktı.

TORREIRA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sarı-kırmızılı ekipte Lucas Torreira, kırmızı kart görerek oyundan atıldı. İtalyan hakem Marco Guida, 64. dakikada Rui Pedro ile girdiği ikili mücadelede sert faul yaptığı gerekçesiyle Torreira'ya doğrudan kırmızı kart çıkardı. Galatasaray, maçın yaklaşık yarım saatlik bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Uruguaylı futbolcu, ekstra ceza verilmemesi durumunda play-off turunda Molde ile yapılacak ilk maçta forma giyemeyecek.

Son Dakika: Galatasaray tur atladı, UEFA ülke puanı sıralaması değişti Yerimiz sağlamlaşıyor...

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ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

YERİMİZİ SAĞLAMLAŞTIRIYORUZ

Galatasaray, İstanbul’da galip gelerek 1 puan aldı ve UEFA kulüp müsabakaları ülkeler sıralamasında 10’uncu basamakta bulunan Türkiye’nin puanına 0.25 puan daha ekleyerek 29.600 puana çıkmasını sağladı. Bu sonuçla birlikte Türkiye'nin yükselişi sürerken Perşembe günü üç takımımızın alacağı iyi sonuçlar 10'uncu basamaktaki yerimizi daha da sağlamlaştırabilir.

AVUSTURYA TEMSİLCİSİNDEN GÜZEL HABER

Türkiye’nin hemen bir sıra arkasında yer alan Avusturya’nın Strum Graz takımı Hollanda ekibi PSV’ye sahasında 3-1 mağlup oldu ve Avusturya sıralamadaki yerinde kaldı. 9’uncu sıradaki İskoçya’nın ekibi Rangers ise 12’nci basamaktaki İsviçre’nin temsilcisi Servette ile 1-1 berabere kaldı. İskoçya 31.150 puana yükseldi. İsviçre’nin puanı ise 28.575 oldu.

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ÜLKE PUANI sıralaması
1- İngiltere: 86.928
2- İspanya: 73.429
3- İtalya: 69.286
4- Almanya: 67.267
5- Hollanda: 52.400
6- Fransa: 50.751
7- Portekiz: 45.984
8- Belçika: 35.600
9- İskoçya: 30.350
10- Türkiye: 29.600
11- İsviçre: 28.575
12- Avusturya: 28.500
13- Sırbistan: 26.375
14- İzlanda: 25.500
15- İsrail: 25.875
16- Danimarka: 24.325
17- Ukrayna: 24.200
18- Çekya: 23.675
19- Rusya: 22.966
20- Yunanistan: 21.925

 

 

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#Galatasaray#Ülke Puanı#Türkiye

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