Son Dakika: Galatasaray transferi KAP'a bildirdi!

Galatasaray, PSV yenilgisinin ardından transfere hız verdi ve genç yıldızı KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Rumen orta saha Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova takımıyla görüşmeler başladı.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama;

08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

"6 MİLYON EURO" İDDİASI

Romanya Futbol Ligi'nin eski başkanı Mitica Dragomir, bir televizyon programında yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 24 yaşındaki Alexandru Cicaldau için kulübü Universitatea Craiova ile 6 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 pay karşılığı anlaşmaya vardığını söylemişti.

Rumen gazeteci Emanuel Roşu, Galatasaray'ın Cicaldau ile yıllık 1.1 milyon Euro'dan 5 yıllık anlaşmaya vardığını ve oyuncunun bugün İstanbul'a geleceğini iddia etmişti.