Son Dakika: Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! 3 milyon euro + 1 oyuncu karşılığında...

Spor Servisi/Ali Naci KÜÇÜK Galatasaray Kulübü yaklaşık 1 aydır kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Alanyaspor’un 23 yaşındaki futbolcusu Berkan Kutlu’nun transferini olumlu sonuçlandırdı. Teknik Direktör Fatih Terim’in potansiyeline güvendiği ve alınmasını istediği futbolcu için iki kulüp 3 milyon Euro bonservis bedeli ve bir genç oyuncu karşılığında el sıkıştı. Transferde nokta ise iki kulüp başkanının bir araya gelmesi ile konuldu.

Dün Ankara’da gerçekleştirilen TFF Olağan Mali Genel Kurulu öncesinde Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ile Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu bir araya geldi.

BERKAN'IN TAVRI ETKİLİ OLDU

İki kulüp başkanı Berkan Kutlu’nun transferini görüşmek için önemli bir zirveye imza attı. Galatasaray Kulübü 3 milyon Euro’luk teklifine bir de genç oyuncu takasını ekledi. Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu da, Galatasaray’da forma giymek isteyen oyuncunun bu tercihini de göz önüne alarak olumlu yanıt verdi. Bu transferin olumlu sonuçlanmasında Galatasaray’ın ısrarı, isteği ve Berkan Kutlu’nun tavrı da etkili oldu. Nitekim 23 yaşındaki futbolcuya İtalya’dan iki resmi teklif geldi. Hem Sassuolo hem de Genoa kulüpleri, Berkan Kutlu için kulübüne resmi teklif yaptı.

İTALYANLAR ÇOK İSTEDİ AMA...

Lakin Berkan Kutlu, Galatasaray’da forma giymek istediğini ifade ederek kulübüyle görüştü ve İtalya’dan gelen tekliflere kapıyı kapattı. Teknik Direktör Fatih Terim’in onu takımda görmek istemesi üzerine Berkan G.Saray’ı seçti. Berkan Kutlu’yu etkilerken bu transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor. Sarı kırmızılı kulüp Berkan Kutlu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

İsviçre doğumlu olan Berkan alt yapısını bu ülkedeki Monthey ve Sion’da alırken yine Sion’da profesyonel oldu. Berkan geçen yıl ağustos ayında Alanyaspor’a bedelsiz transfer olmuştu.