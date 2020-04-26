MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika Galatasaray transfer haberleri | Bruma dönmek istiyor
GeriFutbol Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Bruma dönmek istiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 26.04.2020 - 17:19,Son Güncelleme:

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Bruma dönmek istiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Bruma dönmek istiyor
Abone Olgoogle-news

Portekiz basını, PSV Eindhoven'da forma giyen Bruma'nın Galatasaray'a dönme ihtimali olduğunu yazdı. Bruma, 2017 yılında 15 milyon Euro'ya Leipzig'e satılmıştı.

Hollanda ekibi PSV, 15 milyon Euro'ya renklerine kattığı Bruma'dan beklenen verimi alamadı. Gözden çıkarılan Bruma için Galatasaray'ın da Avrupa'da tecrübe kazanan eski oyuncusunu transfer etmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Bu sezon 31 maçta 5 gol, 4 asistle oynayan kanat oyuncusunun performansı Hollanda ekibini memnun etmedi. Bu yüzden PSV'nin Bruma'ya gelen teklifleri değerlendireceği iddia edildi.

Galatasaray, 2013 yılında Sporting Lizbon'dan 13 milyon Euro'ya transfer ettiği Bruma'yı 2 yıl sonra Real Sociedad'a kiralamıştı.

İspanya'da 1 sezon oynayan Portekizli, tekrar Florya'ya dönmüş, 2017 yılında ise 15 milyon Euro bedelle Leipzig'e satılmıştı. Bruma, sarı kırmızılı formayla 85 maçta 15 gol, 21 asistlik performans sergiledi. (TRTSpor)

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Bruma dönmek istiyor

Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle