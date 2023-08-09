Son Dakika: Galatasaray Tete transferini bitirdi! Rams Park'a geldi ve işte sözleşme detayları...

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Galatasaray, Tete transferinde mutlu sona yaklaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, yıldız oyuncuyu renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Son şampiyon, Shakhtar Donetsk forması giyen ve kontratı 31 Aralık’ta sona erecek olan 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacak.

HUKUKİ PROBLEM YOK

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle FIFA’nın verdiği izinle kontratını feshetme hakkı bulunan genç yıldız hakkında yapılan hukuki soruşturma neticesinde, ortada herhangi bir sorun olmadığı tespit edildi.

ERDEN TİMUR İŞİ BODRUM'DA BİTİRDİ!

Fanatik'in haberine göre; ilk olarak menajeriyle birlikte Bodrum’da bir otele yerleşen Tete, burada tatil yaparken birçok takımla görüştü. Ancak Galatasaray’ın transfer operasyonlarını yürüten Erden Timur’un, “Ailemle 2 günlük tatile gidiyorum” dediği Bodrum’da sessiz sedasız Tete ile anlaştığı, oyuncunun İstanbul’a geldikten sonraki sürecin tamamen kontrat feshiyle ilgili hukuki araştırmayla geçtiği kaydedildi.

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MAAŞI BELLİ OLDU

Sarı-Kırmızlılar bu transfer için Tete'ye yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret ve imza parası olarak da 3.5 milyon euro ödeyecek.

BUGÜN İMZAYI ATIYOR...

Galatasaray, Brezilyalı kanat oyuncusu Tete'yi sağlık kontrolünden geçirdi. 23 yaşındaki futbolcu kısa süre önce Rams Park'a giriş yaptı

4 yıllık sözleşmeyi imzalayacak yıldız ismin transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.