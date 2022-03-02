Son Dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: Bu takımı biz kurmadık...

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Galatasaray Başkanı Domenec Torrent, sarı kırmızılı kulübün gündeme ilişkin açıklamalar yapıyor.

Domenec Torrent'in yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a verdiği röportajı canlı aktarıyoruz...

Başlangıçta bir alışma süreci geçirmek gerekiyor. Bazı değişiklikler yaptık, yeni konseptler getirdik. Bunların uygulanması için de zaman lazımdı. İlk geldiğimizde 7 günde 3 maça çıktık. Zor bir dönemde gelmiştik. Benim oyun anlayışım üzerinden düşünecek olursak, takım birçok açıdan kendini geliştirdi. Neredeyse 2 maçta da 100'er dakika taktiksel ve fiziksel olarak takım kendini gösterdi, gelişti. Bu durum tüm Galatasaray camiası için kabul edilmez bir durum olduğu için odak noktamız şu an bu. Her hafta 3 puan alarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor.

"TAKIMI BİZ KURMADIK, ZEKİ DAVRANARAK TAKIMA GÖRE DOĞRU SİSTEMİ KULLANMAMIZ GEREKİYOR"

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Sistemle, stili karıştırıyoruz. Takımdaki oyunculara uygun bir sistemle oynamalıyız. Çünkü bu takımı biz kurmadık. Zeki davranarak takıma göre doğru sistemi kullanmamız gerekiyor. Stil ise tartışılamaz. Topu kaybetmeme, açık oynama gibi. Dışarıdan bakan insanlar sonuca göre konuşur. Beraberliği daha kötü yorumlayabilirlerdi. Benim için en önemli şey nasıl kazandığımız ve bunu nasıl tekrar edebileceğimiz.

Galatasaray'ın armasındaki 4 yıldızın bir anlamı var. Biz her maça kazanmak için çıkarız. Ben oyuncularımızdan çok memnunum. Daha iyi oyunculara ihtiyacım olduğunu söylemiyorum. Bizim oyuncularımız çok iyi zaten. Farklı özellikleri olan oyunculara ihtiyaç olabiliyor bazen.

"KONYASPOR'UN OYUNUNU BEĞENİYORUM"

Oynanmadan maçta ne olacağını bilemeyiz ama buradaki dört yıldızın bir anlamı var, kazanmak için sahaya çıkacağız. Konyaspor'un oyununu beğendim, ikinci sırada olmaları rastlantı değil. Pozisyonel oynama açısından çok iyi olduklarını düşünüyorum. Taktiksel açıdan iyi olduklarını düşünüyorum. Özellikle beklerin içeriye girip pozisyonunu koruması açısından iyiler. Geriden oyun kurma konusunda da iyiler ve hızlı şekilde fırsat yaratabiliyorlar. Kendilerine güvenen bir takımlar. 5-1 kaybettikleri bir maçı izledim, sonucun tam tersi olması gerekiyordu. Özellikle ilk yarıda önemli pozisyonlar yakaladılar. Futbol açısından açıklanmaz bir durum bile diyebiliriz. Konyaspor'a saygı duyacağız ama Galatasaray her maça kazanmak için çıkar. Ekibimizde Jordi Guerrero var, İspanya'nın duran toplardaki en iyi uzmanlarından biri. Rakibin yaptığı son altı, yedi maçta savunmada ve hücumda neler yaptıklarına bakıyoruz. Son iki günde de onlara nasıl hücum edebilirize bakıyoruz.

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"MANCHESTER CITY İLE MAÇ YAPABİLİRİZ"

Benim için vazgeçilmez bir stil: Hep birlikte hücum, hem birlikte savunma, hemen 5 saniye içinde topu geri kazanma! Hakikaten inandığım oyun stili. 15-20 yılımı verdim bu stile, inanıyorum. Pep ile birlikte ve kendi başıma yönettiğim takımlarda bunu kullandım. Pep, benim dostum. Kendisiyle yakın bir ilişkimiz var. Sürekli irtibat halindeyiz. Bizim maçımızı izlemeye gelemese bile belki takımıyla birlikte bizimle maç yapmaya gelir. Bu büyük şehri görmüş olur.

Muslera'nın bu kulüp için ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Inaki'ye çok yardımcı oluyor. Onun Galatasaray'a bu kadar kısa sürede ısınmasında Nando'nun payı büyük.

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ARDA TURAN SORUSUNA ROTASYON CEVABI

Türkiye Ligi'nde rotasyon yapılıyor mu bilmiyorum ama ben genelde rotasyon yaparım. Benzer oyuncular arasında rotasyon yapılırsa hepsi sürekli hazır olur ve aralarında tatlı bir rekabet yaşanır. Oyuncu değişiklerinde 8+3'e uyarak hareket etmek zorundasınız. Morutan bazen bu regülasyona takılabiliyor. Barış'ı orda kullanmak durumunda oluyoruz. O da en iyisini yapmaya çalışan oyuncularımızdan biri.