Son dakika: Galatasaray stat isim sponsorunu açıkladı! 725 milyon TL...

Galatasaray Kulübü, stat isim sponsorluğu için NEF firmasıyla toplamda 10 yıllık anlaşma yapıldığını duyurdu.
Anlaşma karşılığında Galatasaray, toplamda 725 milyon TL gelir elde edecek.
İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama;
Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır.
İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir.
Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur.