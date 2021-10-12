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Son dakika: Galatasaray stat isim sponsorunu açıkladı! 725 milyon TL...

#Galatasaray#NEF#Sponsor
Son dakika: Galatasaray stat isim sponsorunu açıkladı 725 milyon TL...

Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü, uzun süredir çalışmalarını yürüttüğü stat isim sponsorunu KAP'a bildirdi. Yapılan anlaşma karşılığında sarı-kırmızılı kulüp 725 milyon TL kazanacak.

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Galatasaray Kulübü, stat isim sponsorluğu için NEF firmasıyla toplamda 10 yıllık anlaşma yapıldığını duyurdu.

Anlaşma karşılığında Galatasaray, toplamda 725 milyon TL gelir elde edecek.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama;

Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır.

İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir.

Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur.

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#Galatasaray#NEF#Sponsor