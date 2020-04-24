Son Dakika | Galatasaray Rodrigues'in ücreti için mutlu sona ulaştı
Galatasaray, 10 milyon 250 bin dolara Al-İttihad’a sattığı Garry Rodrigues’in transfer taksitlerinin tamamını alamamıştı. Son olarak 2.5 milyon dolarlık ödeme yapan Al-İttihad FIFA’lık olma ihtimaliyle karşı karşıya kalınca işler değişti.
Galatasaray, geçen sezonun devre arasında 10 milyon 250 bin dolara Al-İttihad’a sattığı Garry Rodrigues’in transfer taksitlerinin tamamını alabilmiş değil. Suudi kulübü, FIFA’lık olmamak için sarı kırmızılı ekiple anlaştı.
Şimdilerde kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Garry Rodrigues, halen Al-İttihad oyuncusu. Ancak Suudi kulübü transfer taksitlerini ödemede büyük zorluk yaşıyor.
Son olarak 2.5 milyon dolarlık ödeme yapan Al-İttihad, kalan 500 bin doları ödeyemeyince FIFA’lık olma ihtimaliyle karşı karşıya kaldı.
Suudi basınında yer alan habere göre Galatasaray’la yapılan görüşmeler sonucunda bir anlaşmaya varıldı. Ödeme bir süreliğine ertelendi.
Son olarak Manuel da Costa ödemelerin zamanında yapılmadığını gerekçe göstererek FIFA’ya gitmiş, FIFA, Al-İttihad’ın 3 milyon euro ödemesine hükmetmişti. (Ajansspor)
Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle