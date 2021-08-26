Son Dakika: Galatasaray - Randers maçına Barış Alper Yılmaz damgası! Geri dönüşte...

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Randers ile karşılaşan Galatasaray'da, mücadelenin ikinci yarısına yeni tansferlerden Barış Alper Yılmaz damga vurdu.

Kerem Aktürkoğlu'nun yerine ikinci yarının başında oyuna giren genç oyuncu, gösterdiği performansla Galatasaray'ın skoru lehine çevirmesinde büyük rol oynadı.

Sağ kanadı etkili bir şekilde kullanan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ı öne geçiren goldeki katkısıyla dikkat çekti. Sağ kanattan üst üste bindirmeler yapan genç futbolcu, getirdiği son topu ceza sahasına çevirdi ve top, Randers savunmacısı Lauenborg'e çarparak ağlarla buluştu.

Performansıyla sarı-kırmızılıların geri dönüşüne önemli katkı veren Barış Alper Yılmaz, sosyal medyada da Galatasaray taraftarının en çok konuştuğu isimlerden oldu.

İşte sarı-kırmızılı taraftarların Barış Alper Yılmaz yorumları;

VAN AANHOLT GOLLE TANIŞTI

Galatasaray'ın yeni transferi Patrick Van Aanholt, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı.

Bu sezon Galatasaray'daki 6. resmi maçına çıkan Hollandalı sol bek, 48. dakikada Randers ağlarını sarsarak takımı adına beraberliği sağladı. Bu, Van Aanholt'un sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevinci oldu.

DİREKLERİ GEÇEMEDİLER

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne'nin 2, Van Aanholt'un 1 şutu direkten döndü.

Mücadelede istekli görüntüsüyle dikkati çeken 29 yaşındaki santrfor, 32 ve 49. dakikada gole çok yaklaşsa da çektiği şutlarda topu direğe nişanladı. Van Aanholt ise 90 4. dakikada çıkardığı şutta yan direğe takıldı.

Mücadelenin 87. dakikasında yerini Mustafa Muhammed'e bırakan Diagne, taraftardan büyük alkış aldı.

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...