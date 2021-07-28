Son Dakika: Galatasaray - PSV maçında Atiba sürprizi! İlgi odağı oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında PSV Eindhoven'ı konuk ettiği maçta Atiba Hutchinson sürprizi yaşandı.

Bir dönem PSV forması da giyen Beşiktaş kaptanı Atiba, oğlu Noah ile birlikte mücadeleyi Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndan takip etti.

YENİ TRANSFERLER DE TRİBÜNDE

Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferleri Sacha Boey ve Alexandru Cicaldau da mücadeleyi tribünden takip ettiler.

Yeni transferlerin yanı sıra kaleci Fatih Öztürk ile Jimmy Durmaz da karşılaşmada tribünde yer aldı.