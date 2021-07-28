MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Galatasaray - PSV maçında Atiba sürprizi! İlgi odağı oldu
GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray - PSV maçında Atiba sürprizi! İlgi odağı oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 28.07.2021 - 22:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray - PSV maçında Atiba sürprizi! İlgi odağı oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Galatasaray - PSV maçında Atiba sürprizi! İlgi odağı oldu

Son dakika haberi... Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında PSV'yi konuk etiği maçta Atiba Hutchinson da tribünde yer aldı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında PSV Eindhoven'ı konuk ettiği maçta Atiba Hutchinson sürprizi yaşandı.

Bir dönem PSV forması da giyen Beşiktaş kaptanı Atiba, oğlu Noah ile birlikte mücadeleyi Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndan takip etti.

YENİ TRANSFERLER DE TRİBÜNDE

Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferleri Sacha Boey ve Alexandru Cicaldau da mücadeleyi tribünden takip ettiler.

Yeni transferlerin yanı sıra kaleci Fatih Öztürk ile Jimmy Durmaz da karşılaşmada tribünde yer aldı.

Son Dakika: Galatasaray - PSV maçında Atiba sürprizi İlgi odağı oldu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi