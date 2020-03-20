Son Dakika | Galatasaray, Nazım Sangare ile söz kesti!
Galatasaray transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı kırmızılı ekip, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer etmek istiyor.
Galatasaray'da yeni sezonda transferde nokta vuruşu yapılacak.
Sarı-Kırmızılılar bir yandan şampiyonluk savaşı verirken diğer taraftan yeni sezon için çalışmalarına erken başladı.
Yönetimin sağ bek pozisyonu için Şener Özbayrak'la yolları ayırmayı planladığı gelen bilgiler arasında.
ŞENER'LE YOLLAR AYRILACAK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroda pek düşünmediği ve kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Şener Özbayraklı ile yolların kesin olarak ayrılacağı öğrenildi.
NAZIM İÇİN GÖRÜŞME YAPILDI
Galatasaray yönetiminin Şener'in yerine Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare ile şimdiden söz kestiği belirlendi.
İMZALAR SEZON SONU ATILACAK
Nazım'ın menajeriyle yapılan görüşmelerin de olumlu gittiği ve artık sezon sonunun beklendiği öne sürüldü. (Sabah)
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