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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray, Nazım Sangare ile söz kesti!
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Futbol
Haber Giriş: 20.03.2020 - 09:19,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Galatasaray, Nazım Sangare ile söz kesti!

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Son Dakika | Galatasaray, Nazım Sangare ile söz kesti!
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Galatasaray transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı kırmızılı ekip, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer etmek istiyor.

Galatasaray'da yeni sezonda transferde nokta vuruşu yapılacak.

Sarı-Kırmızılılar bir yandan şampiyonluk savaşı verirken diğer taraftan yeni sezon için çalışmalarına erken başladı.

Yönetimin sağ bek pozisyonu için Şener Özbayrak'la yolları ayırmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

ŞENER'LE YOLLAR AYRILACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroda pek düşünmediği ve kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Şener Özbayraklı ile yolların kesin olarak ayrılacağı öğrenildi.

NAZIM İÇİN GÖRÜŞME YAPILDI

Galatasaray yönetiminin Şener'in yerine Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare ile şimdiden söz kestiği belirlendi.

İMZALAR SEZON SONU ATILACAK

Nazım'ın menajeriyle yapılan görüşmelerin de olumlu gittiği ve artık sezon sonunun beklendiği öne sürüldü. (Sabah)

Son Dakika | Galatasaray, Nazım Sangare ile söz kesti

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