Son Dakika: Galatasaray, Moussa Dembele transferi için geri sayıma geçti!

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile sözleşmesi sona eren Moussa Dembele için gün sayıyor.
TRT Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki santrfor için önemli aşama kaydetti. Transferde son mali şartların konuşulduğu bilgisine ulaşıldı.
26 yaşındaki Dembele, sözleşmesini tamamlamasının ardından Lyon'dan ayrılmıştı. Fransız futbolcu, geçtiğimiz yıl Fransız ekibinde 29 maçta süre buldu ve 3 gol attı.