Son dakika: Galatasaray Moritz Volz'u resmen açıkladı! Okan Buruk'a Alman yardımcı antrenör

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Süper Lig ekibi Galatasaray, Alman futbol adamı Moritz Volz ile yardımcı antrenörlük için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

"Yardımcı antrenör Moritz Volz, teknik direktörümüz Okan Buruk’un bilgisi ve isteği doğrultusunda teknik heyete katılacaktır. Teknik direktörümüz Okan Buruk’un 1 ay önce görüşme de gerçekleştirdiği Volz, sadece yardımcı antrenör olarak değil, aynı zamanda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacaktır."

Moritz Volz kimdir? Julian Nagelsmann detayı...

Moritz Volz 21 Ocak 1983’te dünyaya geldi. Alman eski profesyonel futbolcu olan Volz son olarak RB Leipzig'de Julian Nagelsmann'ın yardımcı antrenörü olarak çalıştı.

Volz futbolculuk kariyerinde Schalke, Arsenal, Wimbledon, Fulham, Ipswich Town, FC St. Pauli ve TSV 1860 Münih'te sağ bek olarak oynadı.