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Son dakika: Galatasaray, Matias Vecino Falero'yu transfer etti

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#Transfer#Galatasaray#Matias Vecino Falero
Son dakika: Galatasaray, Matias Vecino Faleroyu transfer etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 01:04

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Matias Vecino Falero transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar, Uruguaylı oyuncu için Lazio’ya 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Vecino’nun bugün imza için 11.00’de İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

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Transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren ve orta saha takviye yapmak isteyen Galatasaray, Laziolu Matias Vecino ile büyük oranda anlaşma sağladı. Sarı kırmızılıların Uruguaylı futbolcu için İtalyan kulübü ile yaptığı pazarlıkta bonservis için 3.5 milyon Euro’ya el sıkıştığı öğrenildi.

32 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı ve bugün saat 11.00’de İstanbul’a geleceği belirtildi. Uruguaylı orta saha oyuncusu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayacak.

SIRA SANCHEZ’DE 

Vecino transferini Galatasaray’ın Uruguaylı oyuncusu Torreira’nın özellikle istediği ve bu konuda yönetime tavsiyede bulunduğu, milli takımdan arkadaşı olan tecrübeli futbolcuyu da ikna için konuştuğu ifade edildi . 

Öte yandan G.Saray’ın stoper arayışlarında gündeminde olan Davinson Sanchez transferinin de bugün bitmesi bekleniyor.

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2022-23 sezonu başında Lazio'ya imza atan Matias Vecino Falero, takımla çıktığı toplam 46 maçta 4 gol, 1 asistlik katkı verdi.

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#Transfer#Galatasaray#Matias Vecino Falero

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