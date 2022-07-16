Son Dakika: Galatasaray Marcao'nun yerini dolduruyor! Görüşmeler başladı...

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Okan Buruk ile yeni sezona güçlü bir kadroyla iddialı girmek isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Şimdiye kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira transferlerini açıklayan yönetim, bir hamle daha yapmak istiyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan hazırlık maçının ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, takıma transferlerin yapılması gerektiğini ve bunun için çalıştıklarını ifade ederek transfer müjdesini vermişti.

Geride bıraktığımı sezonda gösterdiği performansla takımın en önemli oyuncusu olmayı başaran Brezilyalı stoper Marcao, 12+3 milyon euro bedelle Sevilla'ya transfer oldu.

YÖNETİM YENİ STOPER İÇİN ATAĞA GEÇTİ

Başarılı stoperin yokluğunu gidermek için atağa geçen yönetim, Okan Buruk'un da onayını alarak bulunan aday için harekete geçti. Marcao'yu satan Galatasaray'ın stoper hattında Victor Nelsson-Abdülkerim Bardakcı ikilisi dışında alternatifi kalmadı.

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KAAN AYHAN VE DENAYER'İN MALİYETİ EL YAKIYOR

Bu bölgeye iki takviye düşünen sarı-kırmızılı kulüp, uzun süredir Jason Denayer ve Kaan Ayhan'la ilgileniyor. Ancak iki oyuncunun da maliyeti el yakıyor.

G.SARAY'A SÜRPRİZ STOPER

Sabah'ın haberine göre; Denayer ve Kaan transferlerinde rakibi çok olan Galatasaray, Kuzey'den sürpriz bir ismi gündemine aldı: Nicolai Boilesen.

KOPENHAG İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Vatandaşı Nelsson'la Danimarka Milli Takımı'nda birlikte forma giyen Boilesen'in, kulübü Kopenhag ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 30 yaşındaki 1.86 boyundaki savunmacı solak ve kariyerinde bir dönem sol bek olarak da görev yaptı.

Galatasaray'ın bir süre önce Boilesen ile temasa geçtiği ve Danimarka kulübü ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Maliyeti düşük olan deneyimli oyuncu, alternatif olarak listede tutuluyor.

DIAWARA İÇİN VİTES YÜKSELTTİ

Orta sahaya takviye için listedeki isimlerden biri olan Amadou Diawara, kulübü Roma tarafından kampa götürülmedi. İtalyan ekibinin Portekiz'de yapacağı kampın kadrosuna teknik direktör Jose Mourinho, Gineli orta sahayı dahil etmezken başkent ekibinin bu oyuncudan 5 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi var.

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2019'da Napoli'den 21 milyon Euro bedelle alınan 24 yaşındaki futbolcunun başka talipleri de bulunuyor. G.Saray cephesi ise geçtiğimiz sezondan bu yana gündemde olan 24 yaşındaki oyuncunun işini bu kez bitirmek istiyor.