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GeriFutbol Son dakika: Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır seferberliği!
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Futbol
Haber Giriş: 10.09.2021 - 09:55 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır seferberliği!

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Son dakika: Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır seferberliği!

A Milli Takım'ın Hollanda karşısında aldığı 6-1'lik mağlubiyette kaleyi koruyan Uğurcan Çakır'in moralinin bozuk olduğu ve Galatasaray maçı öncesi Abdullah Avcı'nın yıldız kalecisiyle yakından ilgilendiği belirtildi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile karşı karşıya gelen Türkiye, deplasmanda ağır bir yara aldı. Zorlu rakibi karşısında varlık gösteremeyen Ay-yıldızlılar, 6-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından milli futbolcuların son derece üzgün olduğu belirtiliyor. Kalesinde 6 gol gören Uğurcan Çakır'ın da moralinin bozuk olduğu ifade ediliyor.

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ABDULLAH AVCI DEVREYE GİRDİ

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Uğurcan Çakır seferberliği var. Sabah'ın haberine göre 6-1'lik Hollanda yenilgisi nedeniyle Milli Takım'dan moralsiz dönen Uğurcan'ı pazar günü oynanacak zorlu Galatasaray karşılaşmasına motive etmek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı harekete geçti.

Başarılı file bekçisi ile bire bir görüşmeler yapma kararı alan deneyimli hoca, böylece oyuncusunun moralini yükseltmeyi amaçlıyor. Ayrıca takım arkadaşları da Uğurcan'a destek vererek, yediği gollerde hatası olmadığını vurguladı.

EN DEĞERLİ YERLİ OYUNCU

Öte yandan milli kaleci Uğurcan Çakır, son dönemlerde performansı düşse de Türkiye'nin en değerli file bekçisi durumunda. 19 milyon euro ile en kıymetli yerli olan Çakır için transfer söylentileri rafa kalktı.

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