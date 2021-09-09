Hollanda'dan 6 gol yiyen Uğurcan'a, İngiltere'den 8 gol yiyen Yaşar Duran'dan destek: "Onu en iyi ben anlarım..."

Antalyaspor altyapısında kaleci antrenörlüğü yapan, Fenerbahçe ve Türk Milli Takımı'nın eski kalecisi 66 yaşındaki Yaşar Duran, AA muhabirine, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Hollanda karşısında aldığı farklı yenilgiye üzüldüğünü söyledi.

Milli takımda Türkiye'nin en formda kalecileri Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır'ın yer aldığına işaret eden Duran, iki sporcunun da güven verdiğini dile getirdi.

Uğurcan'ın Hollanda karşısında hatalı gol yemediğine dikkati çeken Duran, "Kalede hangi kaleci olursa olsun skor değişmezdi. Bunu sadece kaleciye, bir futbolcuya ya da teknik heyete faturasını kesmek yanlış olur." dedi.





- "Uğurcan'ı en iyi ben anlarım"

Duran, futbolda böyle skorların olabildiğini belirterek, "Benim de 35 sene önce başıma geldi. İngiltere karşısında kalemde 8 gol görmüştüm. Uğurcan'ı en iyi ben anlarım. O skorun acısını çok çektim. Hatasız yediğim goller de vardı. O zaman bana 'Kova Yaşar' lakabı takıldı. Ben 'kova' lakabını hak etmedim. Kova denilince karşı tarafta bir gülümseme oluyor. Ama kabullendim ve artık umursamıyorum." diye konuştu.

Profesyonel sporcuların yeri geldiğinde duygusuz olması gerektiğini anlatan Duran, "Uğurcan'ın önünde daha çok maç var. Futbol yaşantısına moralini bozmadan devam etmesi gerekiyor. Bu maç bitti. İlerleyen maçlarda da goller yiyecek. Belki hatalı goller de yiyecek. Bunlar futbolda var ama kurtarışlarıyla birçok maçtan takımının galip gelmesini de sağlayacak." ifadesini kullandı.

Antalyaspor altyapısından başarılı kaleciler yetiştirmek için çabaladığını vurgulayan Duran, hedeflerinin hem Antalyaspor'a hem de milli takıma başarılı kaleciler yetiştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

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