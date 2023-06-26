Son Dakika: Galatasaray, Leandro Paredes transferini bitirdi! 4 yıllık anlaşma...

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Leandro Paredes ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Corriere dello Sport'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Leandro Paredes ile yıllık 2,5 milyon Euro üzerinden 4 yıllık anlaşma sağladı. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran PSG ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Leandro Paredes bu sezon kiralık olarak forma giydiği Juventus'ta 25'i Serie A maçı olmak üzere 35 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydetti.

Başarılı orta saha oyuncusu Arjantin Milli Takımı'nın Katar'daki 2022 Dünya Kupası kadrosunda da yer alırken, 2'si ilk 11'de olmak üzere 6 karşılaşmada görev yaptı.