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Son Dakika: Galatasaray, Leandro Paredes transferini bitirdi! 4 yıllık anlaşma...

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#Galatasaray#Transfer#Paredes
Son Dakika: Galatasaray, Leandro Paredes transferini bitirdi 4 yıllık anlaşma...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 12:14

Galatasaray'ın, bonservisi PSG'de bulunan Leandro Paredes ile yıllık 2,5 milyon Euro üzerinden 4 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Leandro Paredes ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Corriere dello Sport'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Leandro Paredes ile yıllık 2,5 milyon Euro üzerinden 4 yıllık anlaşma sağladı. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran PSG ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Leandro Paredes bu sezon kiralık olarak forma giydiği Juventus'ta 25'i Serie A maçı olmak üzere 35 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydetti.

Başarılı orta saha oyuncusu Arjantin Milli Takımı'nın Katar'daki 2022 Dünya Kupası kadrosunda da yer alırken, 2'si ilk 11'de olmak üzere 6 karşılaşmada görev yaptı.

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#Galatasaray#Transfer#Paredes

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