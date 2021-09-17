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Son Dakika: Galatasaray - Lazio maçından sonra İtalyanlar bunu konuşuyor!

#Galatasaray#Lazio#Fatih Terim
Son Dakika: Galatasaray - Lazio maçından sonra İtalyanlar bunu konuşuyor

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında sahasında konuk ettiği Lazio'yu 1-0 devirdi. Lazio cephesinde kaleci Strakosha'nın hatası geceye damga vururken İtalyanlar o dakikalara geniş yer ayırdı...

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Spor Arena Dış Haberler - Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında İtalyan temsilcisi Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Aldığı 3 puanla ilk haftayı grup lideri olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar, 90 dakikanın büyük bölümünde oynadığı futbolla tam not aldı.

Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasının ardından bir süre kadro dışı kalan ve Lazio maçıyla sahalara dönen Marcao, performansıyla beğeni topladı. Yeni transferlerden Nelsson ile ilk defa beraber oynayan Brezilyalı futbolcunun, takım arkadaşıyla olan uyumu dikkat çekti.

Galatasaray'ın galibiyetindeki en büyük anahtarlardan biri de orta sahadaki etkili oyunu oldu. Cicaldau, Taylan ve Berkan üçlüsü merkezde tam not alırken, ileri uçta görev yapan Kerem, Morutan ve Halil de hem ön alan baskısını hem de geriye yardımı maçın büyük bölümüne yayarak galibiyetin mimarlarından oldular.

Son Dakika: Galatasaray - Lazio maçından sonra İtalyanlar bunu konuşuyor

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İTALYANLAR NE DEDİ?

İtalyan basını, Galatasaray'ın Lazio karşısında aldığı galibiyette kaleci Strakosha'nın hatasına geniş yer verdi. Çizme medyası, 26 yaşındaki eldivenin kendi kalesine attığı gol için "gülünç" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Galatasaray - Lazio maçından sonra İtalyanlar bunu konuşuyor

İŞTE İTALYAN BASININDAN GALATASARAY - LAZIO MANŞETLERİ

La Repubblica: Strakosha'nın kendi kalesine attığı inanılmaz gol Sarri'yi mağlubiyete mahkum etti

Corriere Della Sera: Strakosha'nın inanılmaz hatası Sarri'yi mahkum etti.

La Stampa: Galatasaray, Strakosha'nın akılalmaz hatası sayesinde kazandı ve Lazio'ya boğun eğdirdi.

Football Italia: Strakosha'nın komik hatası Galatasaray'a hediye oldu

Tuttosport: Kalecimiz hata yaptı, Fatih Terim sevindi!

La Gazetta dello Sport: Lazio ilk maçında nakavt oldu! Strakosha tuhaf golle Galatasaray'a galibiyeti hediye etti.

Calcio Mercato: Sarri, İmparator Terim'in Galatasaray'ına mağlup oldu!

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#Galatasaray#Lazio#Fatih Terim