Son Dakika: Galatasaray Kerem Demirbay transferinin maliyetini KAP'a bildirdi

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Bayer 04 Leverkusen'den kadrosuna kattığı Kerem Demirbay'ın transferinin maliyetini resmen açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklamasının tamamı;

Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.700.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 1.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

3 Temmuz 1993’te Almanya’nın Herten şehrinde doğan Kerem Demirbay, 6 yaşındayken Schalke altyapısında futbola adım attı. 2007 yılında Schalke’den Dortmund’a geçiş yapan orta saha oyuncusu 2013 yazında Hamburg’a transfer olarak A takım tecrübesi yaşamaya başladı.

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Kaiserslautern, Fortuna Düsseldorf gibi kulüplerde kiralık olarak forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu, 2016 yaz transfer sezonunda 4.7 milyon Euro’ya Hoffenheim’a transfer oldu ve burada kariyer çıkışını yaptı.

Hoffenheim’da gösterdiği üstün performansla Almanya A Milli Takım kadrosuna davet aldı. 2019’da Leverkusen’e 32 milyon Euro’luk yüksek bonservis bedeliyle transfer oldu.

184 maçlık Bundesliga tecrübesi bulunan Kerem Demirbay, 22 gol ve 40 asistlik performans ortaya koydu. Kerem Demirbay 15 kez şampiyonlar Ligi’nde, 23 kez de UEFA Avrupa Ligi’nde forma giydi.

Geçtiğimiz sezon Leverkusen’de 36 resmi maçta sahaya çıkan oyuncumuz, 5 gol ve 3 asistlik istatistikle sezonu tamamladı.

Kulübümüze hoş geldin dileklerini ilettiğimiz Kerem Demirbay’a Galatasaray forması altında unutulmaz bir kariyer diliyoruz.

Kerem Demirbay: GURUR VERİCİ BİR DURUM

Şu an çok mutluyum. Gurur verici bir durum. Küçüklüğümden beri hayalimdi burada olmak. transfer zor oldu. Bayer Leverkusen sözleşmemi uzatmak istedi ama ben istemedim. Transfer için çok mücadele ettik ve çok şükür buradayım. Burada oynamak çok büyük bir şey. Hazırım!