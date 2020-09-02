Son Dakika | Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu transferini açıkladı!

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu transferini açıkladı.

Galatasaray, 4 yıllık anlaşmaya vardığı Kerem Aktürkoğlu için toplam 3 milyon 650 bin TL sabit ücret ödeneceğini borsaya bildirdi.

''HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM''

Kerem Aktürkoğlu, imzanın ardından ''Galatasaray camiasında olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirdim. Zor bir süreçti.'' sözlerini kullandı.

MUSTAFA CENGİZ: ''KEREM'DEN ÇOK UMUTLUYUM''

Sarı kırmızılı ekibin başkanı Mustafa Cengiz ise ''Kerem'den çok umutluyum. Karakterinin de düzgün olduğuna inanıyorum. Yeteneği ile buraya geldi ve bunu başaracağına inanıyorum. Galatasaray bir dünya markası. Transferleri elimizden geldiğince seçerek, itina göstererek yapıyoruz.'' şeklinde konuştu.

Galatasaray, 4 yıllık sözleşme imzalanan Kerem Aktürkoğlu'nun ücretini de KAP'a bildirdi;

2020-2021: Net 850.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022: Net 900.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023: Net 950.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024: Net 950.000 TL sabit transfer ücreti

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