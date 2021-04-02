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GeriBasketbol Son dakika: Galatasaray Kadın Basketbol Takımında 5 koronavirüs vakası!
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Basketbol
Haber Giriş: 02.04.2021 - 14:37 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray Kadın Basketbol Takımında 5 koronavirüs vakası!

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Son dakika: Galatasaray Kadın Basketbol Takımında 5 koronavirüs vakası!

Galatasaray, kadın basketbol takımından 5 oyuncusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve beş oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Takımımız 3 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde kontrol amaçlı bir testten daha geçecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son dakika: Galatasaray Kadın Basketbol Takımında 5 koronavirüs vakası

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