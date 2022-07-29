Son Dakika: Galatasaray istedi, Medipol Başakşehir kabul etmedi! Transferde Berkay Özcan pazarlığı...

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Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir'in kapısını sürpriz bir teklifle çaldı.

Çarşamba akşamı Galatasaray Adası'nın açılışında yerini alan Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, dün Avusturya'nın yolunu tuttu. Kampta Okan Buruk'la görüşen Timur, Midtsjö transferini bitirdiklerini söyledi ve Evander için son kez hocasından fikir aldı.

BAŞAKŞEHİR'E TAKAS TEKLİFİ

Midtsjö ve Evander transferleri için geri sayıma geçen Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine Medipol Başakşehir'den Berkay Özcan için de teklifini iletti. Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılı çalıştırıcının eski öğrencisi olan 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için yönetim, Başakşehir'e takas teklifinde bulundu.

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SADECE NAKİT İSTENDİ

Ancak turuncu-lacivertlilerin bu öneriyi kabul etmediği ve Galatasaray'dan sadece nakit para istediği öğrenildi. İki kulüp arasında pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

BERKAY ÖZCAN KİMDİR?

Almanya doğumlu olan Berkay Özcan, kariyerine stoper olarak başladı. Sonradan orta saha oyuncusuna evrildi. Asıl bölgesi 8 ve 10 numara olan 24 yaşındaki oyuncu, üç sezondur Başakşehir'de forma giyiyor.

Turuncu-lacivertli ekiple 109 resmi müsabakaya çıkan Berkay, 3 gol-3 asistlik performans gösterdi. 2019-20 sezonunda Hamburg'dan kiralık geldiği Başakşehir'de eski teknik direktörü Okan Buruk ile berlikte şampiyonluğa ulaşan başarılı futbolcunun, 2020-21 sezonunda 2.5 milyon Euro'ya bonservisi alınmıştı.