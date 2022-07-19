Son dakika: Galatasaray, Haris Seferovic'i KAP'a bildirdi

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Haris Seferovic için Benfica ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşmaya sağlayan Galatasaray, yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Haris Seferovic’in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

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15 MAÇ OYNARSA SATIN ALINACAK

Benfica’dan Boşnak asıllı İsviçreli oyuncu Haris Seferovic’i satın alma opsiyonuyla kiralayan sarı kırmızılılar, Leo Dubois ve Florian Grillitsch'in ise bonservislerini alacak.

Anlaşmaya göre Seferovic, Galatasaray formasıyla 15 maça çıkması durumunda 3.5 milyon Euro'ya bonservisi alınacak.