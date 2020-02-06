Son dakika Galatasaray haberleri | Mbaye Diagne eriyor...

Galatasaray'a toplam maliyeti 15.5 milyon euroyu bulan Mbaye Diagne, gün geçtikçe eriyor. Sarı kırmızılı takımın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı ancak kadro dışı kalan Senegalli golcü, yüksek ihtimalle sezon sonuna kadar oynayamayacak.

Geçtiğimiz günlerde Florya'ya dönen ve takım arkadaşlarıyla hasret gideren Diagne, Galatasaray yönetiminden de aldığı tavsiye ile Club Brugge'u FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

YARIM SEZONDA 3 MİLYON EURO...

Sezon başında piyasa değeri 9 milyon euro olan Mbaye Diagne'nin güncel değeri 6 milyon euroya kadar düşmüş durumda. Yarım sezonda 3 milyon euro değer kaybeden forvetin durumu, Galatasaray'ı da endişelendiriyor.





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