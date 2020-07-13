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Futbol
Haber Giriş: 13.07.2020 - 17:02,Son Güncelleme:

Son dakika Galatasaray haberleri | Abdurrahim Albayrak'tan Emre Kılınç takibi

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Son dakika Galatasaray haberleri | Abdurrahim Albayrak'tan Emre Kılınç takibi
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Fenerbahçe maçında gösterdiği performansla dikkarleri üzerine çeken Emre Kılınç, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın da takibine girdi.

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürerken Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Emre Kılınç ile büyük oranda anlaşıldığı iddia edilmişti. Hatta devreye son anda Fenerbahçe'nin girdiği ve Emre Belözoğlu'nun Emre Kılınç'ı aradığı ancak genç futbolcunun ''İlginize teşekkür ederim ama ben Galatasaray ile anlaştım'' dediği belirtilmişti.

Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç'ı da iknaya çalıştıÖnce G.Saray’la anlaşan ancak F.Bahçe’nin çok daha yüksek teklif vermesinin ardından sarı lacivertlilerle söz kesen Mert Hakan Yandaş kendisi gibi Aslan’la prensipte el sıkışan Emre Kılınç’a “Gel, F.Bahçe’ye birlikte gidelim” dedi. Emre ise “Kararımı değiştirmeyeceğim” ifadelerini kullandı
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Emre Kılınç, Sivasspor'un Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yendiği karşılaşmada yıldızlaşırken bir penaltı yaptırdı, bir de gol attı ve maçı Sivasspor'a getiren isim oldu.

Maçın ardından ise Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dikkat çeken bir harekete imza attı.

EMRE KILINÇ FAN HESABINI TAKİBE ALDI

Albayrak, Fenerbahçe maçının ardından Instagram hesabından Emre Kılınç fan hesabını takibe aldı. Hesapta Emre'nin Galatasaray formalı montajlı fotoğrafları olması dikkat çekti.

Bu takipleşmenin ardından Galatasaray taraftarları ''Bu transfer artık bitmiş'' yorumlarında bulundu.

Son dakika Galatasaray haberleri | Abdurrahim Albayraktan Emre Kılınç takibi

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