Son dakika Galatasaray haberleri | Abdurrahim Albayrak'tan Emre Kılınç takibi

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürerken Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Emre Kılınç ile büyük oranda anlaşıldığı iddia edilmişti. Hatta devreye son anda Fenerbahçe'nin girdiği ve Emre Belözoğlu'nun Emre Kılınç'ı aradığı ancak genç futbolcunun ''İlginize teşekkür ederim ama ben Galatasaray ile anlaştım'' dediği belirtilmişti.

Emre Kılınç, Sivasspor'un Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yendiği karşılaşmada yıldızlaşırken bir penaltı yaptırdı, bir de gol attı ve maçı Sivasspor'a getiren isim oldu.

Maçın ardından ise Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dikkat çeken bir harekete imza attı.

EMRE KILINÇ FAN HESABINI TAKİBE ALDI

Albayrak, Fenerbahçe maçının ardından Instagram hesabından Emre Kılınç fan hesabını takibe aldı. Hesapta Emre'nin Galatasaray formalı montajlı fotoğrafları olması dikkat çekti.

Bu takipleşmenin ardından Galatasaray taraftarları ''Bu transfer artık bitmiş'' yorumlarında bulundu.

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