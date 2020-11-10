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Haber Giriş: 10.11.2020 - 11:23 | Son Güncelleme:

Son dakika Galatasaray haberi | Fatih Terim'in Sivasspor maçı sonrası konuşması ortaya çıktı

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Son dakika Galatasaray haberi | Fatih Terim'in Sivasspor maçı sonrası konuşması ortaya çıktı
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Galatasaray, Sivasspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerken milli ara öncesi büyük moral buldu. Teknik direktör Fatih Terim'in de Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası oyuncularına yaptığı o konuşma ortaya çıktı.

Sivas deplasmanında kazanarak 3'te 3 yapan ve zirveyle arasındaki farkı 1 puana indiren Galatasaray'da yüzler gülüyor. Özellikle 60 dakika sergilenen oyunu çok beğenen teknik direktör Fatih Terim'in soyunma odasında futbolcularını kutladığı ve motivasyon konuşması yaptığı ortaya çıktı.

BU LİGİN EN İYİ TAKIMI GALATASARAY
Takvim'in haberine göre; Fatih Terim'in, "İşte benim takımım bu!.. Böyle oynadığımız sürece önümüzde kimse duramaz. Daha önce de söyledim, bu ligin en iyi takımıyız. Biz bitti demeden de hiçbir şey bitmez" ifadesini kullandığı öğrenildi.

TERİM 3 YILDIZI ÖZEL OLARAK KUTLADI
Başarılı hocanın yeniden 11'e aldığı Feghouli, forvette şansı verdiği Babel ve maçın yıldızı Belhanda'yı da özel olarak tebrik ettiği belirlendi. Terim'in hatalı bir gol yiyen Okan'a da moral verdiği ifade edildi.

Son dakika Galatasaray haberi | Fatih Terimin Sivasspor maçı sonrası konuşması ortaya çıktı

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