Son dakika Galatasaray haberi | Becir Omeragic, Fatih Terim'in radarına girdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Terim'in, İsviçre'nin İspanya'yı konuk ettiği ve 1-1 biten maçı izlediği ortaya çıktı. Daha önce transferini istediği Rodriguez'in 3'lü stoper rotasyonunda oynaması dikkatini çekti.

Ancak tecrübeli hocanın en fazla ilgisini çeken ise sonradan oyuna giren İsviçreli stoper Becir Omeragic oldu. 2002 doğumlu 1.87 boyundaki genç oyuncunun, İspanyol forvetleri karşısında gösterdiği performans hoşuna gitti. Scout ekibinden bu oyuncuyu takibe almalarını istedi. (Fotomaç)

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