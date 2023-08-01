Son Dakika: Galatasaray, Günay Güvenç transferini bitirdi!

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Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yerli kaleci transferinde mutlu sona ulaştı.

Fanatik'in haberine göre; Gaziantep FK'ya veda eden 32 yaşındaki kaleci Günay Güvenç, Galatasaray ile Rams Park'ta 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

ERDEN TİMUR PROBLEMİ ÇÖZDÜ

Gaziantep FK ise Galatasaray forması giyen Batuhan Şen'le 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardı. Batuhan transferinde pürüz çıkmıştı ancak Erden Timur devreye girerek problemi kısa sürede çözdü.

Batuhan Şen yarın Zalgiris maçı kadrosunda yer alacak ve Perşembe günü Gaziantep'e giderek resmi sözleşmeyi imzalayacak.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Günay Güvenç transferinin ise kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.