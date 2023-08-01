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Son dakika: Galatasaray, Günay Güvenç transferini açıkladı

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#Transfer#Galatasaray#Günay Güvenç
Son dakika: Galatasaray, Günay Güvenç transferini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 18:27

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Gaziantep FK'dan Günay Güvenç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Galatasaray, Gaziantep FK'dan Günay Güvenç'i 250 bin Euro bonservis + Batuhan Şen kiralık karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı kırmızılılar, Günay Güvenç'e yıllık 19 milyon TL ödeneceğini açıkladı.

Transferi nedeniyle çok mutlu olduğunu kaydeden Günay Güvenç, "Benim için çok gurur verici bir gün. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımına geldim. Geçmiş yıllardaki Galatasaray'ın Avrupa'da kazandığı kupaların hepsine şahit oldum. Hepsinde çok gururlandık. Şimdi artık yeni kupalar kazanmak için ben de buradayım." dedi.

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#Transfer#Galatasaray#Günay Güvenç

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