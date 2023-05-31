Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor! İşte bilet fiyatları...

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Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıkıyor.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Futbol takımımız Spor Toto Süper Lig 37. Hafta maçında, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00’da Fenerbahçe ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri 1 Haziran Perşembe günü saat 11.00’de passo.com.tr ve passo uygulamasından satışa sunulacaktır.

İl Spor Güvenlik Kararı gereği kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için sadece kulübümüze devredebilirler. İkinci bir kişiye devredemezler. Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60’ı 2024-2025 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır.

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İl Spor Güvenlik Kararı gereğince 28.11.2022 tarihinden itibaren Fenerbahçe logolu passolig kartını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet alamayacaktır.

1 Haziran Perşembe günü saat 11.00‘de sadece GS Logolu passolig kartlarına satışa çıkacaktır.

Tüm kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlarımız ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler.

Stad otoparkımız yalnızca sezonluk otopark kartı satın alan kombine sahiplerinin kullanımına açıktır. Bilet alan taraftarlarımız için, maçlık stad otopark kullanım hakkı bulunmamaktadır.

Passolig Hizmet Bedeli ücrete dahildir.

Nef Stadyumu Stadyumu Aslanlı yol gişeleri haftanın her günü 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir.

Çağrı Merkezi no: 444 1905

Size en yakın aktif satış noktalarını www.nkolay.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Bir taraftar Farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 1 (bir) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın passolig kartı olması zorunludur.

Passolig kartı olan taraftarlarımız, passolig çağrı merkezinden bilet alımı ve transferini gerçekleştirebilirler.

Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passolig.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.

0-6 yaş ücretsizdir.

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E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.