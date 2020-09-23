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Futbol
Haber Giriş: 23.09.2020 - 13:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık oldu!

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Son Dakika | Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık oldu!
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı.

Süper Lig'de 3. hafta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Haftanın görev alan hakemleri şöyle: 

25 Eylül Cuma 

20:00 Fatih Karagümrük  - Medipol Başakşehir (Ali Şansalan)

26 Eylül Cumartesi 

13:30 Hes Kablo Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Tugay Kaan Numanoğlu)
16:00 Atakaş Hatayspor Kasımpaşa  (Hüseyin Göçek)
16:00 Göztepe  - Gaziantep Futbol Kulübü (Yasin Kol)
19:00 Trabzonspor  - Yeni Malatyaspor (Özgür Yankaya)

27 Eylül Pazar 

13:30 Çaykur Rizespor  - Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)
16:00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü (Arda Kardeşler)    
16:00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (Abdulkadir Bitigen)
19:00 Galatasaray  - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)
28 Eylül Pazartesi 
20:00 Fraport-Tav Antalyaspor - Yukatel Denizlispor (Halis Özkahya)

Son Dakika | Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık oldu

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