Son Dakika | Galatasaray, Erkan Süer ve Süleyman Luş'u Şanlıurfaspor'a kiraladı

Zor günler yaşayan, çok genç oyuncularla mücadele etmek zorunda kalan ve Misli.com 2. Lig'de oynadığı ilk maçları 7-0 ve 8-0'lık skorlarla kaybeden Şanlıurfaspor, transferin son günlerinde yapacağı atılımla güçlenmek istiyor.

Galatasaray'ın Şanlıurfaspor'a kiraladığı Erkan Süer 2001 doğumlu ve ofansif orta saha. 2001 doğumlu gelecek vaat eden Süleyman Luş ise sol bek.

Bu iki transferde Urfalı olan Galatasaraylı yönetici Maruf Güneş'in büyük fedakarlık yaptığı öğrenildi.

ŞANLIURFA'DAN FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Galatasaray'dan Şanlıurfaspor'a transfer olan Erkan Süer ve Süleyman Luş, Balıklıgöl'den fotoğraf paylaştı.

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