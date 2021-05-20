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GeriFutbol Son dakika: Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi'nin eşi hayatını kaybetti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.05.2021 - 16:06 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi'nin eşi hayatını kaybetti

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Son dakika: Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi'nin eşi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski futbolcusu Cevad Prekazi'nin eşi Yedsa Prekazi vefat etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan baş sağlığı mesajında, "1985-1991 yıllarında Galatasarayımızın formasını giyen efsane futbolcularımızdan Cevad Prekazi'nin değerli eşi Yedsa Prekazi'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Cevad Prekazi'ye, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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